C’est au Megarama Casablanca que s’est déroulée, lundi 8 mai, la soirée Showreel Morocco organisée en pré-ouverture des Impériales 2023. Au menu: la projection de toutes les campagnes ayant souscrit aux Étoiles, le trophée récompensant les meilleures campagnes et actions publicitaires de l’année, dans 8 catégories et 49 sous-catégories distinctes.

Pour cette 6ème édition, la course aux Étoiles a attiré quelque 254 souscriptions, correspondant à 113 campagnes publicitaires, représentants 75 marques. Au total, 30 souscripteurs se sont associés aux Trophées Les Étoiles 2023, dont 26 agences et 4 marques-annonceur.

Par ailleurs, et pour la deuxième année consécutive, le Showreel Morocco a reconduit le Vote des Professionnels, invités à y participer pendant la projection. Ce vote fera l’objet d’un Prix Les Étoiles dans la catégorie « SPÉCIALES » lors de la Cérémonie Les Étoiles. Cette année, le grand public a également été invité à s’exprimer, à travers le Vote du public, sur le site de l’événement.

Afin de simplifier la tâche du jury et des votants, une nouvelle plateforme électronique a été développée et mise en place par l’Association Les Impériales. Elle réforme le processus de vote, qui devient ainsi électronique, plus rapide et sécurisé.

Pour rappel, la 6ème édition de l’événement Les Impériales, placée sous le Haut patronage royal, se poursuit jusqu’au 12 mai au Carré d’Or de Casablanca avec pour thématique inspirante « Breaking boundaries, a matter of mindset ».