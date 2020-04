L’Association marocaine des officiers de santé opérant au niveau des points de passage a affirmé que malgré la suspension des vols aériens et du trafic maritime en provenance et à destination du Maroc, les officiers de santé demeurent mobilisés pour le contrôle des activités d’import-export menées au niveau des ports et certains aéroports.



La marchandise et les conducteurs professionnels du transport routier international sont soumis à un contrôle sanitaire strict, conformément à l’état d’urgence sanitaire et en application des mesures établies par le ministère de la Santé et ses partenaires, afin de garantir le bon déroulement du travail au niveau des points de passage, avec la mise en place de l’ensemble des mesures de sécurité sanitaire nécessaires, a précisé l’Association dans un communiqué.



Elle a également réitéré son engagement permanent à mobiliser l’ensemble de ses moyens pour soutenir les procédures prévues par le Plan national de veille et de riposte au Covid-19, saluant dans ce sens le travail rigoureux et le dévouement des différents acteurs pour contenir le virus, notamment les officiers de santé, ainsi que l’efficience et l’efficacité dudit plan.

Le Maroc a pris des mesures proactives pour empêcher l’importation du virus, mesures dans lesquelles les officiers opérant au niveau des points de passage ont joué un rôle important en menant un contrôle sanitaire au niveau des aéroports, des ports et des points de passage terrestres, et ce en vue de détecter précocement tout éventuel cas importé et d’enrayer la propagation du coronavirus, a conclu la même source.