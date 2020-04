Les professionnels du tourisme de Marrakech, dont des responsables et propriétaires d’établissements hôteliers touristiques classés (EHTC), des agences de voyage, ainsi que des restaurateurs se sont joints à l’élan de solidarité nationale, enclenché dans le sillage des efforts déployés en vue d’enrayer la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19).



Ces professionnels touristiques et hôteliers ont, ainsi, annoncé leur décision de contribuer aux efforts de lutte contre la propagation du coronavirus, à travers différentes actions et initiatives, dont la mobilisation de quelque 1 483 chambres pour l’hébergement et la prise en charge du personnel médical et paramédical engagé dans la lutte contre le coronavirus (Covid-19).

Cette action citoyenne illustre le sens élevé de responsabilité, dont font montre ces professionnels, ainsi que leur engagement sans faille en cette circonstance exceptionnelle que traverse le Royaume.

Ainsi, les EHTC ont pris la décision de mettre gratuitement quelque 1 483 chambres, à la disposition des cadres et personnel médicaux et paramédicaux mobilisés dans la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19.



Dans une déclaration, le président du Conseil Régional du Tourisme (CRT) de Marrakech- Safi, Hamid Bentahar, a souligné que cette initiative vise à fournir les conditions nécessaires pour prendre en charge et assurer l’isolement des cadres médicaux et soignants, qui travaillent en première ligne de la lutte contre cette pandémie, de leurs familles en permettant à celles-ci une meilleure protection.



“Cette action a permis de mobiliser jusqu’à présent quelque 1 483 chambres réservées par ces EHTC à l’hébergement du personnel médical et paramédical”, s’est il félicité, faisant savoir que certains EHTC ont mis à la disposition de la Direction Régionale de la Santé à Marrakech, la totalité des chambres dont ils disposent. Il s’agit d’initiative de solidarité spontanée témoignant de la cohésion de toutes les composantes de la société marocaine, a-t-il relevé, se disant très confiant quant à la capacité du Royaume, grâce à la mobilisation de tous les citoyens, à enrayer la propagation du coronavirus.



Cette étape cruciale de l’histoire de notre Nation nécessite la solidarité et l’entraide pour venir à bout de cette pandémie, a-t-il insisté.



A noter que les EHTC associés à cette action, procèdent à des opérations régulières de désinfection et de stérilisation des chambres pour assurer une meilleure protection de la sécurité sanitaire du personnel médical et paramédical.



De leur côté, les Agences de voyage ont décidé de mettre à la disposition des autorités compétentes, les moyens de transport pour garantir la mobilité et les déplacements du personnel médical et paramédical.