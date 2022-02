Le déficit commercial du Maroc s’est établi à 199,74 milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre 2021, en augmentation de 25% par rapport à l’année 2020, selon l’Office des Changes.

Au titre de l’année 2021, les importations ont connu une hausse de 24,5% par rapport à fin 2020 et de 7,3% par rapport à fin 2019, précise l’Office des changes dans son bulletin mensuel des indicateurs des échanges extérieurs de décembre, ajoutant que le taux de couverture s’est stabilisé quant à lui à 62,1%.

L’accroissement des importations de marchandises (+24,5%) fait suite à l’augmentation des achats de l’intégralité des groupes de produits, principalement, des produits finis de consommation (+28,19 MMDH), des produits énergétiques (+25,76 MMDH), des demi produits (+22,10 MMDH) et des biens d’équipement (+13,75 MMDH), indique la même source.

Pour ce qui est de la hausse des importations des produits finis de consommation (+29,7%), elle s’explique essentiellement par l’augmentation des achats des voitures de tourisme (+46,5% ou +5,86 MMDH) et ceux des médicaments et autres produits pharmaceutiques (+68,4% ou +5,23 MMDH) attribuable à l’acquisition de vaccins anti-Covid19, relève l’Office. Le bulletin fait, en outre, ressortir qu’à fin décembre 2021, les exportations de marchandises se sont situées à 326,90 MMDH contre 263,08 MMDH un an auparavant, soit une hausse de 24,3% ou +63,81 MMDH.

Cet accroissement concerne, essentiellement, les exportations des phosphates et dérivés ainsi que l’ensemble des autres secteurs. De son côté, la facture énergétique augmente de 51,6%, fait savoir l’Office, notant que cette évolution est due à la hausse des approvisionnements en gas-oils et fuel-oils (+12,65 MMDH) tributaire de l’accroissement des prix de 38,5% (5,193 DH/T à fin décembre 2021 contre 3,749 DH/T un an auparavant), conjugué à l’élévation des quantités importées de 11,4% : 6.927mT à fin décembre 2021 contre 6,219mT à fin décembre 2020.

Les importations de ce produit à fin décembre 2021 demeurent, toutefois, inférieures à celles affichées à fin 2018 et à fin 2019, précise l’Office.