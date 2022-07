Une série de conventions de partenariat destinées au renforcement des infrastructures industrielles et à la création d’opportunités d’emplois dans les différentes provinces de la région de l’Oriental ont été signées samedi à Oujda.

Ces accords, signés par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, le wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture Oujda-Angad, Mouad Jamai, le président du Conseil de la région de l’Oriental, Abdenbi Baâoui, les gouverneurs de la région et le directeur général du Centre régional d’investissement, tendent à valoriser les potentialités compétitives de la région en tant que locomotive de développement du Maroc.

Dans une déclaration, Mezzour a souligné que la signature de ces accords vise à valoriser les compétences et les potentialités de l’Oriental, précisant que parmi ces conventions sept accords d’investissements industriels directs permettront la création de 3.500 emplois.

Il a aussi fait observer que des accords ont également été signés pour réserver 300 hectares aux zones industrielles dans toutes les provinces de la région, en plus d’autres accords pour créer ou réhabiliter 47 marchés dans toutes les provinces de la région.

Le ministre a indiqué que sa visite vise à donner un nouvel élan à l’Oriental qui regorge d’atouts et de potentialités qui lui permettront de devenir un nouveau pôle de compétitivité et un catalyseur économique pour le Royaume et la grande région dans son ensemble.

De son côté, Baâoui a indiqué que le Conseil de la région de l’Oriental a signé une convention de partenariat avec le ministère de l’Industrie et du Commerce pour créer plusieurs pôles industriels dans toutes les provinces de la région, avec un investissement total de 712 millions de DH

La signature de l’accord relatif à la construction et la modernisation des marchés de la région de l’Oriental, auquel le Conseil de la région avait préalablement préparé une étude, constitue un acquis important en raison de son importance pour booster le développement dans les différentes provinces à travers la valorisation des produits du terroir, l’amélioration de l’attractivité des zones urbaines et rurales, le renforcement de leur compétitivité et leur développement durable, outre la création des opportunités d’emploi et l’amélioration des conditions de travail des commerçants et des artisans, a-t-il ajouté.