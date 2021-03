Le taux de reproduction (R0) de la Covid-19 se stabilisait à 0,98, dimanche dernier, a annoncé mardi le chef de la division des maladies transmissibles à la direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies, Abdelkrim Meziane Bellefquih.

Pour la quinzième semaine consécutive, le taux de reproduction de la Covid-19 est resté en dessous de 1%, s’est félicité Meziane Bellefquih qui présentait le bilan bimensuel relatif à la situation épidémiologique.

Au 2 mars, le nombre total des cas enregistrés depuis le début de la pandémie a atteint 483.766, soit un taux d’incidence cumulé de 1330,8 pour 100.000 habitants, a-t-il poursuivi.

Le nombre de décès enregistré au niveau national a baissé de 10,4%, s’établissant à 8.630, soit un taux de létalité d’environ 1,8%, contre un taux mondial de 2,2%, a-t-il relevé, rappelant que le Maroc est classé 37-ème mondial et 3ème en Afrique en ce qui concerne le nombre de décès.

Meziane Bellefquih a souligné que le taux de guérison a atteint près de 97%, avec un total de 469.345 personnes guéries.

“Aujourd’hui, la pandémie est sous contrôle, et les chiffres de la situation épidémiologiques sont en constante amélioration”, a-t-il souligné, notant toutefois que “la vigilance doit rester de mise et les mesures restrictives qui nous ont permis de contrôler la pandémie doivent être respectées”.

Pour la 15ème semaine consécutive, le nombre de cas positifs continue de baisser, a ajouté Bellefquih, faisant état d’une baisse de -6%.

Cette baisse concerne six régions du Royaume, à savoir Rabat-salé-kénitra (-28%), Laayoune-Sakia-El Hamra (-33%), Guelmim-Oued Noun (-38%), Souss-Massa (-31%), Daraâ-Tafilalet (-28,6%) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (-17%). En revanche, le nombre des cas positifs a évolué en hausse dans 5 régions, à savoir l’Oriental (2,4%), Fès-Meknès (13,3%), Marrakech-Safi (1,5%), Casablanca-Settat (0,4%) et Béni Mellal-Khénifra (2,3%). La situation au niveau de la région de Dakhla-Oued Eddahab est restée inchangée.

En outre, le responsable a fait état de la baisse significative (-45%) du nombre de cas actifs, passant de 10.555 cas il y a deux semaines à 5.734 lundi. Les cas sévères ou critiques ont pour leur part diminué de 15,6% dans les deux dernières semaines, passant de 467 à 394.

Le taux de contamination hebdomadaire pour 100.000 habitants a atteint 6,9% la semaine écoulée, contre 8,6% début janvier.

L’amélioration des indicateurs de la situation épidémiologique est le résultat des mesures restrictives mises en place par les autorités et de l’adhésion et l’implication des citoyens dans l’application de ces mesures, a-t-il expliqué.