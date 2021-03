Revenant sur la campagne nationale de vaccination, lors de la présentation du bilan bimensuel relatif à la situation épidémiologique au Maroc, Bellefquihle chef de la division des maladies transmissibles à la direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies, Abdelkrim Meziane Bellefquih a relevé que l’opération se déroule dans de bonnes conditions, faisant savoir que le Maroc a reçu jusqu’à hier le 5ème lot de vaccins, ce qui porte à 8 millions le nombre de doses acquises par le Royaume (7 millions Astra Zeneca/1 million Sinopharm).

Un mois après le lancement de la campagne, quelque 3.568.670 personnes ont reçu la première dose du vaccin, tandis que la deuxième dose a été administrée à 232.980 bénéficiaires.

Bellefquih a, également, rappelé que la campagne de vaccination a été élargie pour bénéficier aux 60-64 ans ainsi qu’aux personnes atteintes de maladies chroniques et qui bénéficient de régimes de couverture médiale obligatoire (CNOPS, CNSS) et du RAMED, mettant en avant le lancement et l’institutionnalisation de l’observation des nouvelles souches du virus dans le cadre d’un Consortium de laboratoires, pour l’identification des variants de SARS-CoV2 circulant au Maroc.