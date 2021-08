La campagne de vaccination contre la Covid-19 s’apprête à franchir un nouveau cap cette semaine. Elle sera bientôt ouverte à toutes les personnes âgées de plus de 18 ans, apprend-on de plusieurs sources médiatiques.

Le ministère de la Santé a ainsi décidé d’élargir la population-cible de cette campagne de vaccination à tous les Marocains et Résidents au Maroc majeurs. Ces derniers n’auront pas non plus l’obligation de s’adresser au centre de vaccination le plus proche de leur domicile, mais pourront se présenter à n’importe quel centre pour recevoir leur première dose de vaccin.