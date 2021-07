Le Centre Monétique Interbancaire (CMI) annonce des chiffres records pour le mois de juillet.

En effet, le nombre de transactions par carte bancaires marocaines et étrangères auprès des sites marchands et e-marchands affiliés au CMI a atteint 10.9 millions de transactions et 4.6 milliards de dhs. Des chiffres records, notamment pour les cartes marocaines qui dépassent pour la première fois les 10 millions de transactions par mois (10,13 millions).

Ces chiffres sont boostés par les paiements sans contact (environ 1 transaction sur 3 est faite en NFC) et par les transactions par cartes étrangères effectuées par les nombreux MRE et touristes ayant visité le pays depuis la levée des restrictions de voyage en juin dernier.