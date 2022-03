La Société Centrale de Réassurance (SCR), filiale de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) s’est démarquée par la qualité de sa gestion ainsi que par sa performance globale et a reçu le prix « Meilleur Réassureur en Afrique pour l’année 2021 », la plus haute distinction remise annuellement, par l’International Business Magazine – catégorie Finance.

Le jury de l’International Business Magazine reconnait les efforts des entreprises du Secteur de la Finance dans leur quête de l’Excellence. Cette évaluation prend en considération plusieurs critères allant des niveaux d’implémentation des bonnes pratiques de gestion et de pilotage de la performance, au développement du chiffre d’affaires et de la rentabilité.

Encore une fois, la SCR a confirmé par cette distinction sa solidité financière et a ancré la croissance de son développement au niveau Local et Régional.