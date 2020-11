Le ministère de la Santé a catégoriquement démenti, jeudi, les allégations sur l’acquisition d’un vaccin chinois anti-Covid-19 à 27 dirhams la dose. Dans un communiqué, le ministère a qualifié d’infondées et de fausses les informations diffusées sur des réseaux sociaux et des applications de messagerie instantanée prétendant que “le Maroc achètera un vaccin anti-Covid-19 au prix de 27 DH la dose” et que “le prix de vente aux citoyens n’a toujours pas été fixé”. Le ministère appelle, dans ce sens, à faire preuve de prudence face aux fake news et données inexactes.