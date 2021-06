Le Maroc est un pays à “faible niveau de contamination au coronavirus”, annonce l’agence fédérale Centers for Disease Control and Prevention (CDC), qui vient d’actualiser ses recommandations pour les voyages internationaux. Le Royaume y est classé parmi une liste de 55 pays et territoires à faibles risques de contamination, comme l’Australie, la Chine, le Sénégal, ou encore Israël.

Et fait notable, selon Le360 qui rapporte l’information la carte du Royaume du Maroc y est représentée, une fois de plus, au complet, avec ses provinces du Sud, dans ce document officiel d’une agence fédérale des Etats-Unis, qui avaient annoncé le 10 décembre 2020 leur reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Concernant les précautions à prendre par les ressortissants américains désireux de se rendre au Maroc, CDC souligne que les voyageurs doivent s’assurer d’être complètement vaccinés. Aucune autre restriction particulière n’est fixée. «Les voyageurs doivent suivre les recommandations des autorités marocaines, notamment porter un masque et respecter les mesures de distanciation», se contente de préciser l’agence fédérale, indique la même source.

En revanche, pour l’Algérie voisine, CDC est catégorique: «Avoid travel to Algeria», prévient ce site, consulté par les citoyens américains désireux de voyager hors de leur pays.

L’Algérie apparaît en gris sur la carte publiée par CDC, et figure en réalité dans une catégorie à part, celle des «Unknowns», («Données inconnues»), aux côtés de pays réputés pour être isolés et peu transparents sur la communication de leurs statistiques officielles, comme l’Afghanistan, le Soudan, le Tadjikistan, et certaines îles du Pacifique.

«Parce que la situation actuelle en Algérie est inconnue, même les voyageurs entièrement vaccinés peuvent être à risque de contracter et de propager des variantes de Covid-19», recommande l’agence fédérale, conclut Le360.