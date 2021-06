Aucune décision n’a été prise pour la suspension de la mission exploratoire à la Chambre des Représentants sur “Barid Al Maghrib”, a affirmé le chef de ladite mission, Driss Adoui Skalli.

Dans une mise au point publiée suite aux informations diffusées par certains supports médiatiques sur la suspension de cette mission, Adoui Skalli a indiqué que les responsables au sein du groupe “Barid Al Maghrib” ont répondu favorablement aux demandes d’informations émises par la mission, faisant savoir que ses membres poursuivent leurs actions exploratoires avec sérieux et responsabilité.

Aucune décision n’a été prise pour la suspension de la mission, a-t-il insisté, niant catégoriquement ce qui a été véhiculé à ce sujet.

La mission exploratoire porte sur la société mère “Barid Al Maghrib” et ses filiales et pas uniquement sur l’établissement “Barid Al Maghrib”, a-t-il assuré.

Il a également affirmé que dans le cadre de cette mission, des exposés ont été présentés par le directeur général de “Barid Al Maghrib” et les directeurs de ses filiales.

Suite à ces exposés et avec l’avancement des travaux de la mission, la société mère et ses filiales ont remis les documents et fourni les données qui lui ont été demandées, alors que d’autres sont en cours d’élaboration par le directeur général du groupe, a-t-il conclu.