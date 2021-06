Après avoir publié, début mai, un premier Guide RSE portant sur les ‘Conditions du Travail au Maroc’, l’Observatoire de la RSE au Maroc (l’ORSEM) et AtlantaSanad Assurance viennent de publier un deuxième Guide RSE portant sur la ‘Diversité Genre’.

Le Guide RSE ‘Diversité Genre’ est une publication pratique qui aborde l’approche Genre de manière concrète. L’approche Genre dans le Recrutement, la Rémunération, l’Evaluation & la Promotion sont tous des sujets traités dans le détail, dans ce guide de 64 pages, avec à la clé des témoignages de salariés et des cas d’entreprises.

« Dans le cadre de notre collaboration avec l’ORSEM, le choix de la thématique de ce guide s’est faite naturellement. Il s’agit d’une culture ancrée au sein d’AtlantaSanad Assurance. Pour preuve, 47% de nos collaborateurs sont des femmes.», déclare Fatima Zahra Bensalah, Vice-Présidente d’AtlantaSanad Assurance. « Cette collaboration avec l’ORSEM, nous permet de réaliser un objectif qui nous tient à coeur, en l’occurrence, participer à promouvoir la diversité par le genre en interne et au niveau de notre écosystème.», poursuit Fatima Zahra Bensalah.

Sous la coordination scientifique de Manal EL ABBOUBI, Vice-présidente de l’ORSEM et professeure universitaire, et avec la participation d’une équipe de recherche de cinq universitaires et/ ou acteurs de la société civile portés sur le sujet, ce guide offre des cas concrets recueillis sur le terrain. « Nous avons souhaité fournir un ensemble d’outils pratiques recueillis auprès d’entreprises qui ont accepté de partager leurs best practices », déclare Manal EL ABBOUBI

« La publication de ce guide confirme la volonté de l’ORSEM de mettre en place des outils pratiques pour la promotion des concepts RSE au Maroc », témoigne, Tarik El Malki, Président de l’ORSEM. « Pour poursuivre notre mission en tant que société civile, nous avons besoin de l’implication effective des entreprises, comme l’a fait notre partenaire AtlantaSanad Assurance que nous remercions chaleureusement.», poursuit Tarik El Malki.

A travers la publication des guides RSE, les deux partenaires souhaitent susciter plus d’intérêt autour de la Responsabilité Sociétale des Entreprises auprès des managers et mettre à la disposition des étudiants et chercheurs des supports utiles et didactiques.