L’indice des valeurs unitaires à l’importation a régressé de 4,6% au cours du troisième trimestre 2019 par rapport au même trimestre de 2018, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).



Cette baisse résulte principalement de la diminution des valeurs unitaires de « l’énergie et lubrifiants » de 16,1%, des « demi-produits » de 3,2%, des « produits bruts d’origine minérale » de 28,2%, des « produits bruts d’origine animale et végétale » de 7,6% et des « produits finis d’équipement industriel » de 0,4%, explique le HCP dans une note d’information relative aux indices du commerce extérieur au titre du T3-2019.



En revanche, l’augmentation de l’indice des valeurs moyennes des « produits finis de consommation » de 1,5% a atténué la baisse de l’indice des valeurs unitaires à l’importation, fait savoir la même source.



Par ailleurs, l’indice des valeurs unitaires à l’exportation a, de son côté, connu une diminution de 4,6% au cours du troisième trimestre 2019 par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente.



Cette régression, d’après la même source, s’explique essentiellement par la diminution des valeurs unitaires des « demi-produits » de 11,9%, des « produits finis d’équipement industriel » de 5,3%, des « produits finis de consommation » de 1,5% et de « l’alimentation, boissons et tabacs » de 3,4%.



A l’inverse, cet indice a augmenté dans les « produits bruts d’origine minérale » de 8,6% et les « produits bruts d’origine animale et végétale » de 5,2%