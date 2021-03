Le ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara a procédé, mardi, à l’inauguration d’une salle de contrôle, nouvelle génération, au sein du nouveau Centre Info Trafic de la Société nationale des autoroutes du Maroc “ADM” à Rabat.

Ce projet vise à accompagner et gérer la croissance du trafic autoroutier, développer davantage l’info trafic en temps réel et optimiser les délais des interventions sur le terrain afin d’offrir aux usagers de l’autoroute le maximum de sécurité, de confort et de contrôle, sur l’ensemble du réseau autoroutier national, 24h/24 et 7j/7.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, Amara a souligné que le réseau autoroutier national, d’une longueur de 1.800 kilomètres, compte un trafic de près de 400.000 véhicules/jour allant jusqu’à des pics de 500.000 véhicules/jour soit environ 1.200.000 usagers quotidiennement. Ainsi, un contrôle rapproché en temps réel est nécessaire, a-t-il relevé, notant que ce centre va permettre d’harmoniser le contrôle à l’échelle nationale et coordonner avec les centres régionaux pour que l’usager s’assure “qu’il est entre de bonnes mains”.

Pour sa part, le Directeur général de la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM), Anouar Benazzouz, a indiqué que le nouveau centre permet de suivre l’activité sur l’autoroute 24h/24 et 7j/7 afin d’améliorer la sécurité des usagers de l’autoroute et la fluidité du trafic.

Son rôle principal est de suivre la sécurité au niveau de l’autoroute, notamment le lien avec le 5050, le dépannage et les partenaires au sein de l’autoroute afin d’améliorer le temps de réponse et la fluidité au niveau des gares autoroutières et de minimiser le temps d’attente au niveau de l’autoroute, et ce grâce à des équipes mobilisées qui se relaient 24h/24 et 7j/7, a-t-il noté. La salle de contrôle, d’un coût global de 8MDH et d’une durée de réalisation de six mois, est dotée d’équipements et de solutions technologiques de dernière génération et connectée à l’ensemble des équipements installés sur le réseau, notamment des caméras, des stations de comptage de trafic et des panneaux d’information. Cette réalisation s’inscrit dans le cadre du grand chantier d’industrialisation et de modernisation de l’activité d’exploitation du réseau autoroutier, lancé par ADM en 2017, pour hisser le niveau des services offerts aux usagers de l’autoroute aux meilleurs standards internationaux.