Bank Al-Maghrib (BAM) et Hightech Payment Systems (HPS) ont présenté, à l’occasion de l’Africa Blockchain Summit, un Proof of Concept (PoC) traitant d’un cas d’usage de la technologie Blockchain qui répond aux objectifs de la stratégie nationale d’inclusion financière.



Adapté au contexte national, ce cas d’usage concerne la distribution ciblée des aides aux citoyens grâce à une chaîne distribuée entre les acteurs concernés, indique un communiqué de BAM.



La solution permettrait aux consommateurs éligibles, préalablement identifiés par l’organisme de subvention, de bénéficier directement de leur subvention au moment de l’achat des produits concernés avec un règlement via une application de mobile paiement (M-Wallet) adossée à un compte bancaire ou de paiement, précise la même source.



Ce schéma permettrait au client de bénéficier des prix subventionnés sans pour autant impacter la trésorerie du commerçant puisque la différence de prix est versée par la banque de l’organisme de subvention à la banque du commerçant.



Ce cas d’usage vise à proposer une solution innovante pour améliorer la dématérialisation des flux relatifs aux subventions étatiques et favoriser l’adoption du paiement mobile par la population cible, relève le communiqué.



Organisé conjointement par Bank Al-Maghrib et Paris Europlace avec le soutien des sociétés HPS et Talan, l’Africa BlockChain Summit est un évènement dédié à la technologie Blockchain en Afrique et son potentiel aussi bien pour les banques centrales que pour le système financier dans son ensemble