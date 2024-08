Damane Cash et Bank Al Karam, établissement de paiement et banque participative du groupe Bank Of Africa, ont annoncé la conclusion d’un partenariat stratégique en faveur de l’inclusion financière.

« Ce partenariat s’inscrit dans la politique de synergie prônée par le Groupe, visant à rapprocher et à faciliter l’accès aux divers produits financiers pour tous les Marocains à travers le Royaume », indique Bank Of Africa dans un communiqué.

Des services bancaires et de financement Mourabaha au plus proche des citoyens

A travers cette synergie, Damane Cash et Bank Al Karam aspirent à rapprocher les services de banque au quotidien et de financement participatif via un réseau étendu de 1.300 agences à travers le Royaume, offrant ainsi une accessibilité sans précédent aux clients.

Promouvoir l’inclusion financière

Cette initiative témoigne de l’engagement de Damane Cash et Bank Al Karam en faveur de l’inclusion financière.

Grâce à un réseau d’agences réparties sur l’ensemble du territoire marocain, Damane Cash et Bank Al Karam assurent un accès facile et rapide au financement par Mourabaha pour tous les Marocains, y compris ceux vivant dans les régions les plus reculées.

En facilitant l’accès à la propriété, Damane Cash et Bank Al Karam contribuent à réaliser le rêve de nombreux Marocains.