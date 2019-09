L’édition 2019 du Forum mondial sur les politiques d’inclusion financière, « Global Policy Forum », a entamé ses travaux, ce mercredi à Kigali, avec la participation d’une centaine d’institutions financières représentant 94 pays, dont le Maroc.

Le Royaume est représenté à ce Forum annuel, co-organisé par l’Alliance pour l’Inclusion Financière (AFI) et la Banque Centrale du Rwanda, par une importante délégation de Bank Al-Maghrib (BAM).

La délégation marocaine est composée notamment de Lhassane Benhalima, directeur général de la Société marocaine de gestion des fonds de garantie des dépôts bancaires, Amal Idrissi, directrice exécutive de l’Observatoire marocain de la TPME/BAM, Ibtissam El Arzaoui, responsable du service inclusion financière à la BAM, et Hamza Semar, responsable du service surveillance des moyens de payement à la BAM. Cet évènement de trois jours, placé sous le thème « La technologie au service de l’inclusion des femmes et des jeunes », mettra la lumière sur les dernières innovations technologiques susceptibles de favoriser et de promouvoir l’inclusion financière.