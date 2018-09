Infomédiaire Maroc – Le Groupe BMCE Bank Of Africa et l’Université Hassan II de Casablanca à travers la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales de l’Université Hassan II de Casablanca se sont rapprochés pour la mise en place d’un projet axé sur le développement de l’esprit entrepreneurial et l’initiation des jeunes à la banque et aux produits financiers.

Ce programme intègre, pour la première fois au Maroc, trois composantes majeures : un Incubateur orienté vers le développement des Fintech, du territoire et de l’entreprenariat social afin d’accompagner les porteurs de projets, un programme de sensibilisation à l’entrepreneuriat basé sur des ateliers ponctuels accessibles aux étudiants et une agence bancaire pédagogique offrant un espace de travail, de partage de connaissance et d’initiation au monde de la banque et de la finance.

Rédaction Infomédiaire