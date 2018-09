Infomédiaire Maroc – Près de 400 participants issus de 70 pays, ainsi qu’une cinquantaine de speakers africains et internationaux, sont attendus au 2ème Sommet « Women In Africa » (WIA), prévu les 27 et 28 septembre à Marrakech.

Placé sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, cet événement panafricain se tiendra sous le thème « Regarder l’Afrique avec confiance, croire en ses talents ».

Ce 2ème Sommet WIA donnera la parole, pendant deux jours, à des experts, investisseurs et à des femmes leaders qui boostent leur pays et contribuent au développement du continent africain.

Le programme de cette manifestation prévoit, par ailleurs, 12 sessions de « Meet With », des rencontres entre des représentants des délégations visant à échanger et développer des relations et opportunités d’investissement.

Pour rappel, la première édition du Sommet « Women In Africa », qui s’était tenue en septembre dernier à Marrakech sous le thème : « Investir pour une meilleure gouvernance avec les femmes africaines ».

Rédaction Infomédiaire