Infomédiaire Maroc – La 6ème édition du Forum Centraliens Supélec, carrefour d’échanges entre opérateurs économiques, chercheurs et décideurs de la sphère publique, se tiendra les 18 et 19 février courant à Casablanca sous le thème de « L’Afrique industrielle, pour une co-émergence inclusive ».

Initié par l’Association des Centraliens et des Supélec du Maroc, le forum, qui sera consacré cette année au modèle d’industrialisation et de développement du continent, réunira plus de 400 experts, opérateurs économiques, décideurs et acteurs politiques nationaux et internationaux.

A noter que, à l’issue des travaux du Forum, un livre blanc synthétisera les conclusions des ateliers et de la conférence plénière ainsi que les principales recommandations émises par les participants. Et ces recommandations seront remises ensuite aux décideurs.

Rédaction Infomédiaire