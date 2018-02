Infomédiaire Maroc – L’Université Mohammed V (UM5) de Rabat organise, ce mardi à Rabat, un séminaire dédié au lancement de la plateforme « Engage » et du Fonds « Transform » de la Banque islamique de développement (BID) dédiés à la science, la technologie et l’innovation (IDB-STI).

Cette initiative vise à créer un solide Networking et renforcer les liens entre les jeunes entrepreneurs et Start up avec toutes les parties prenantes, y compris les gouvernements, les organisations non gouvernementales, les investisseurs, les académiciens, les organismes responsables des politiques d’innovation, les chercheurs, les inventeurs et les universités, l’objectif ultime étant de créer un écosystème d’innovation à même de contribuer à la stimulation du progrès économique et social dans les pays en développement, indique un communiqué de l’UM5.

Rédaction Infomédiaire