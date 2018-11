Infomédiaire Maroc – Un mémorandum a été signé au cours d’une cérémonie présidée par le Ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Said Amzazi, et l’Ambassadeur de Corée du Sud au Maroc, Seong Dok Yun, visant à renforcer les capacités des ressources humaines de plusieurs pays, notamment du Maroc, le Cameroun, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et la Tunisie, pour bâtir une industrie automobile africaine respectueuse des standards internationaux.

Ce partenariat permettra de partager avec les pays africains l’expérience réussie du modèle de partenariat public-privé développée dans le cadre du projet de mise en place de l’Institut de formation aux métiers de l’automobile de Casablanca (IFMIAC).

Afin de mener à bien la coopération entre les deux parties dans le cadre de la formation professionnelle prévue dans le mémorandum, les parties ont désigné les entités responsables de la

formation au niveau de la Corée du Sud et le Maroc : la Korea University of Technology and Education (KOREATECH) et l’Institut Supérieur de Formation aux Métiers de l’Industrie Automobile de Casablanca (IFMIAC)

Les pays cibles sont le Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire et la Tunisie avec un quota de 3 candidats par pays, et durant la période 2018-2020, le nombre total des participants sera de 53

bénéficiaires.

La délégation marocaine regroupant les représentants de l’ensemble des organismes liées à la formation professionnelle du Maroc, se compose du Secrétariat d’Etat de la Formation Professionnelle, l’OFPPT, l’IFMIAC et l’AMICA.

La mission en Corée du Sud, avait en premier lieu comme objectif de dispenser une formation sur différents thèmes bien précis et réaliser un plan d’action en commun par la délégation Marocaine, pour assurer la réussite du 2ème programme de cette coopération tripartite Corée Maroc Afrique, afin d’assurer la réalisation et le respect du mémorandum signé entre la KOICA et le Secrétariat.

Choi, Responsable du projet, professeur au sein de la KOREATECH et Directeur de l’Institut de Transfert des Technologies, a salué l’AMICA pour ses engagements réussis et son professionnalisme sans faille, et il a renouvelé sa demande pour qu’elle soit partie intégrante de ce programme afin de réussir ‘‘la coopération Triangulaire Maroc-Corée-Afrique dans le domaine de formation professionnelle’’.

Le programme du nouveau Bureau de l’AMICA et notamment la formation et le master dédié à l’Automobile a été évoqué durant une rencontre avec plusieurs doyens, plusieurs professeurs au sein de la KOREATECH, des chercheurs professeurs au sein de la KOREATECH, ancien président des 34 universités polytechniques spécialisées dans la formation professionnelle.

Plusieurs possibilités de partenariat à définir et à étudier pour espérer d’assurer les formations suivantes :

– un programme du Master Automobile, pour assurer un double diplôme avec les universités et écoles d’ingénieurs Marocaines et KOREATECH

– un partenariat entre IFMIA et les Universités Polytechnics afin d'assurer des cycles de formation de 3 à 6 mois au seins de l’Université Polytechnics

– Après avoir fait 2 ans au sein de l’IFMIA, faire une 3ème année au sein de POLYTECHNICS pour avoir le niveau de licence et faire éventuellement le cycle supérieur.

Koreatech a décerné à Saad AOIUCHE, un diplôme sanctionnant sa formation en Corée du sud en le mandatant d’assurer le bon déroulement de l’exécution du memorandum.

Rédaction Infomédiaire