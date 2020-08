«L’industrie automobile marocaine est le marché le plus attractif de la région MENA pour les opportunités de production », a déclaré Fitch Ratings dans une note, publié le 12 courant. «Le Maroc est le premier marché de la région MENA dans notre indice de risque / récompense de la production automobile, grâce à de solides perspectives de croissance de la production, de faibles coûts de main-d’œuvre et une politique industrielle positive», ajoute l’agence de notation américaine dans son document « le Maroc conserve la tête de l’indice de risque/rendement de la production automobile dans la région MENA ». En termes de croissance de la production de véhicules, le Royaume obtient le résultat le plus élevé, soit un indice de 83,9 sur 100. Les raisons pour lesquelles les constructeurs automobiles internationaux choisissent le Maroc se reflètent dans son score moyen du coût de la main-d’œuvre de 66,1 sur 100, indiquant des coûts de main-d’œuvre bas, et la force de sa politique industrielle, avec un score de 81,3, alors que le gouvernement soutient activement le développement de l’industrie.