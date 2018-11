Infomediaire Maroc – Le groupe automobile PSA Maroc ont signé, ce mardi, une convention de partenariat destinée à préparer de futurs profils ingénieur en arts et métiers répondant aux exigences du secteur industriel automobile. Cette convention, signée pour le compte de l’École nationale supérieure d’arts et métiers (ENSAM) de Meknès, vise de manière générale à renforcer la coopération entre l’UMI et le groupe PSA dans les domaines de l’industrie automobile et en relation avec les filières Arts et métiers de l’ENSAM, indique l’UMI dans un communiqué.

Elle tend à développer une »étroite collaboration » autour de trois axes, à savoir la formation, le recrutement et l’emploi des futurs ingénieurs Arts et Métiers, ainsi que l’adaptation des contenus des filières de l’ENSAM aux différentes branches et métiers du groupe PSA.

Ce partenariat se concrétisera autour de projets d’information et d’orientation des étudiants vers les métiers de l’automobile, d’encadrement de projets, d’organisation des enseignements, de programmes de formation et d’échange d’expertise avec les enseignants de l’ENSAM Meknès. Établissement public d’enseignement supérieur et de recherche, créé en 1997, l’ENSAM a pour mission principale la formation d’ingénieurs Arts et Métiers dans les filières de génie mécanique, génie industriel et productique, génie électromécanique et systèmes industriels, génie industrialisation des produits et procédés, génie thermique industriel, énergies renouvelables et génie civil.

