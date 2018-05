Infomédiaire Maroc – Le Groupe ISCAE, établissement public d’enseignement supérieur en management, et le constructeur automobile Groupe PSA au Maroc ont signé, vendredi à Casablanca, une convention de partenariat pour renforcer les relations de coopération et d’échange, dans une perspective de « co-construction de futurs profils managériaux ».

Aux termes de cette convention, les deux partenaires s’engagent à la conduite d’actions communes visant à faciliter l’élaboration, puis l’accomplissement du projet professionnel des élèves et leur insertion, en tenant compte, à la fois, des exigences de la globalisation et des spécificités nationales et régionales.

Cette convention vise également à améliorer la « Marque Employeur » et l’attractivité du Groupe PSA auprès des étudiants et lauréats, contribuer au rayonnement académique du pays en par le soutien et la promotion des filières d’excellence, d »autant que l’écosystème du constructeur mondial est en train de prendre forme à Kénitra.

Cette convention de partenariat donnera lieu à un plan d’actions annuel autour de trois axes qui sont la formation et la pédagogie, le recrutement et l’emploi des jeunes et la communication autour de la marque Employeur.

Rédaction Infomédiaire