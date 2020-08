Alors que sa première usine marocaine inaugurée en 2018 n’a toujours pas atteint sa vitesse de croisière, l’américain Adient s’apprête à lancer les travaux d’une deuxième unité industrielle à Kénitra. Une décision qui, selon Challenge qui rapporte l’infprmation, vient confirmer les espoirs d’une reprise rapide du cluster automobile marocain en marge de cette phase post Covid-19. En effet, le leader mondial du segment des sièges automobiles (avec une part de marché mondiale de 34%) vient de créer une deuxième filiale basée à Atlantic Free Zone et qui devra porter un nouveau programme d’investissement de plus de 100 millions de dirhams. Dénommée Adient Automotive Seating Maroc, la nouvelle structure devra lancer dès 2021 une activité complémentaire de conception, fabrication et vente de produits et systèmes d’intérieur pour les voitures particulières et camions légers.