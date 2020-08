Le Maroc vient de réaliser une prouesse avec un masque doté d’un système de détection du Coronavirus. En cette période de pandémie, cette innovation inventée par Tech4Covid sous la direction des équipes des docteurs et d’ingénieurs marocains, revêt un caractère important à l’heure où la pandémie prend un courbe ascendante dans certains pays. L’invention de ce masque intelligent, est pilotée par le Professeur Lakhdissi. Le Masque intelligent de détection automatique à distance (MIDAD) de la Covid-19 est imprimé en 3D et est doté de capteurs et d’intelligence artificielle. Il peut notamment mesurer la pression, l’humidité, l’oxygénation et la température du porteur. MIDAD est couplé à l’application de tracking Trackorona. Les données récoltées par le masque et celles de l’application permettent ensuite de réaliser un diagnostic pour détecter le virus et pour déterminer les porteurs. Le MIDAD a obtenu le brevet de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ce qui permet d’industrialiser le masque.