Le taux moyen pondéré global des crédits a enregistré une baisse de 29 pbs à 4,58%, selon les résultats de l’enquête de Bank Al-Maghrib sur les taux débiteurs relatifs au deuxième trimestre de 2020. Par objet économique, les taux ont reculé de 23 pbs à 4,41% pour les facilités de trésorerie et de 31 pbs à 4,21% pour les crédits à l’équipement, d’après les résultats de cette enquête publiés ce mercredi. Bank Al-Maghrib notre en outre que les taux ont progressé de 6 pbs à 5,22% pour les concours immobiliers et de 34 pbs à 7,09% pour les prêts à la consommation. Par secteur institutionnel, les taux appliqués aux crédits aux particuliers ont baissé de 11 pbs à 5,53% et ceux assortissant les concours aux entreprises non financières se sont repliés de 26 pbs à 4,44%, relève la même source. Pour les entreprises non financières privées en particulier, les taux ont baissé de 36 pbs à 4,44% globalement, reflétant les reculs de 28 pbs à 4,14% pour les grandes entreprises (GE) et de 65 pbs à 5,18 pour les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).