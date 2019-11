L’industrie automobile est devenue le 1er secteur exportateur du Maroc, a indiqué le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, Moulay Hafid Elalamy, qui s’exprimait ce jeudi à Madrid lors d’un Congrès sous le thème « Le Maroc, pôle de compétitivité pour l’industrie automobile » organisé par l’Agence marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) et l’Ambassade du Maroc à Madrid, en partenariat avec Auto-revista.

« Nous nous rapprochons aujourd’hui de nos partenaires de la péninsule ibérique pour développer une feuille de route commune pour mobiliser l’investissement pertinent, gagner des marchés ensemble, et partager la valeur ajoutée additionnelle générée », a-t-il annoncé lors de ce congrès tenu en présence des principaux acteurs du secteur automobile en Espagne.