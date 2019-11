‘‘La Fintech est en train de révolutionner le paysage financier, élargissant la gamme des produits et des services tout en les rendant de meilleure qualité, plus accessibles et moins coûteux. La Fintech transforme également la relation client, les moyens de paiement ainsi que les modes de financement et de transfert. C’est pour ces raisons et bien d’autres que le Maroc entend saisir l’apport de la Fintech dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie d’inclusion financière qui vise à garantir un accès équitable pour l’ensemble des individus et entreprises à des produits et services financiers formels pour une utilisation adaptée à leurs besoins et à leurs moyens’’.

Abdellatif Jouahri, Wali de Bank Al-Maghrib