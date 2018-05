Infomédiaire Maroc – La Compagnie générale immobilière (CGI), avec l’appui de son actionnaire la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), a entrepris la mise en place d’un « plan de relance intégré » dénommé « Cap Excellence », visant une transformation opérationnelle et une croissance durable de ses activités.

« Cap Excellence » entend mettre les clients de la CGI au cœur de sa préoccupation quotidienne, durant tout le cycle de réalisation, en concevant de nouveaux programmes adaptés aux besoins de sa clientèle et en multipliant ses efforts pour affirmer significativement la satisfaction de ses clients par le respect de ses engagements en termes de délai et de qualité.

Ce plan, qui s’inscrit pleinement dans l’exécution de la stratégie 2022 du Groupe CDG, a pour principaux objectifs « une culture d’entreprise mettant le client au centre de ses priorités », « un repositionnement sur des segments novateurs et à forte valeur ajoutée, en cohérence avec les orientations stratégiques du Groupe CDG » et « une création de valeur de 4 à 5 milliards de dirhams à horizon de 5 ans dans une dynamique d’amélioration de la marge et d’une croissance soutenue ».

Le directeur général de la CDG et président du conseil d’administration de la CGI, Abdellatif Zaghnoun, a présenté, lors d’une rencontre, ce jeudi à Rabat, les 4 axes structurants autours desquels s’articule « Cap Excellence ».

Dans le cadre du 1er axe, « la CGI a procédé au recentrage de ses activités sur les segments à plus forte valeur ajoutée, a indiqué Zaghnoun, ajoutant que pour le second, « la compagnie a engagé une transformation opérationnelle impliquant un saut substantiel en termes de performances et de pratique qui permettra d’améliorer tout à la fois l’expérience clients et la rentabilité de l’entreprise ».

Le 3ème axe est relatif à « la refonte de la gouvernance qui vise à une meilleure agilité managériale autour d’objectifs promotionnels clairs et de processus de prise de décision fluidifiés », alors que le dernier concerne les « opérations de recapitalisation et de transferts d’actifs, hors ‘‘core-business’’, qui contribueront au renforcement des fondamentaux de la CGI et à l’amélioration de ses équilibres financiers », a-t-il ajouté.

A cet égard, Zaghnoun s’est dit convaincu que l’ensemble de ces démarches, associées de modernisation de son modèle d’affaires, mettront la CGI sur la voie d’un redressement décisif et durable.

Il a également souligné que la CGI continuera d’honorer tous ses engagements actuels vis-à-vis de ses partenaires publics et privés. Le plan « Cap Excellence » incarne une forte ambition de la CGI, qui évolue dans un environnement marqué par une mutation profonde de la promotion immobilière au Maroc, couplée à une conjoncture sectorielle difficile, nécessitant une refonte structurelle de son business model.

