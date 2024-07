Le Maroc vise à devenir le centre névralgique de la cosmétique en Afrique, tirant parti de ses ressources naturelles abondantes et de sa main-d’œuvre qualifiée.

Grâce à sa position géographique stratégique et à ses infrastructures industrielles avancées, le pays offre un environnement idéal pour le développement et la promotion de l’industrie cosmétique à l’échelle régionale et internationale.

Les Laboratoires Vilion, en s’appuyant sur ses atouts, visent à se hisser au rang des plus grands noms de la cosmétique. Cette ambition ne se limite pas à répondre à la demande croissante du marché national, mais vise également à étendre son influence sur le marché régional et international, consolidant ainsi sa réputation en tant que plaque tournante de l’industrie cosmétique sur le continent.

Les Laboratoires Vilion, installés à Beni Mellal, se distinguent dans l’industrie cosmétique marocaine avec leurs installations ultramodernes, une capacité de production annuelle significative, et plusieurs dizaines de millions d’unités de produits cosmétiques, se positionnent comme un opérateur sérieux dans l’industrie de la cosmétique.

En intégrant des technologies de pointe, en misant sur le label « Made in Morocco » et en s’engageant sur des normes de qualité strictes, ils aspirent à rivaliser avec les géants internationaux tout en contribuant à l’essor économique du Maroc et au prestige mondial du secteur cosmétique marocain.

« Notre détermination envers l’excellence nous a permis d’être distingués dans des délais records, à l’échelle internationale par le Bureau Veritas, en obtenant la certification ISO 22716. Ce standard international pour les bonnes pratiques de fabrication des produits cosmétiques témoigne de notre engagement envers des normes de qualité élevées à tous les niveaux de notre production », a déclaré Nawfel Bennis, Vice-Président et Directeur Général Adjoint des Laboratoires Vilion.

Cette reconnaissance mondiale pour les Laboratoires Vilion est le résultat d’un travail acharné et continu pour améliorer le système de gestion de la qualité, appliquer rigoureusement les bonnes pratiques de fabrication, et pour maintenir les exigences professionnelles de la norme. Le défi principal désormais est de maintenir cette excellence grâce à une amélioration permanente, assurant ainsi la fiabilité et l’efficacité des opérations.