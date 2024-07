L’Université internationale de Rabat (UIR) vient d’obtenir l’accréditation internationale de la Commission des Titres d’Ingénieur (Cti), ainsi que le label européen EUR-ACE pour ses trois écoles d’ingénieurs, renforçant ainsi la position de l’UIR sur la scène internationale.

Cette accréditation est particulièrement importante pour les étudiants ingénieurs, car elle constitue un gage d’excellence de la formation et améliore considérablement leur employabilité future. Ces démarches d’accréditation s’inscrivent dans une stratégie globale visant à placer l’UIR parmi les meilleures institutions académiques au niveau mondial.

Cette distinction est unique puisque c’est une première pour le Maroc, a souligné le président de l’UIR, Noureddine Mouaddib, lors d’une conférence de presse donnée à cette occasion, ajoutant que dès la première tentative, cette distinction a été donnée pour la période la plus longue, à savoir 6 ans.

« Cette accréditation constitue un gage de la qualité de nos écoles d’ingénieurs et de nos formations », a-t-il poursuivi, notant qu’il s’agit d’un aboutissement de la stratégie adoptée par l’université depuis son lancement, et qui consiste à bénéficier des accréditations internationales pour ses établissements, ainsi que des classements internationaux afin d’attirer les étudiants internationaux.

Cette stratégie, menée il y’a plusieurs années, avait porté ses fruits avec la Business School qui a reçu l’accréditation américaine AACSB, a fait observer Mouaddib, indiquant que la Business School a été classée 54ème sur les 100 meilleures business school par le Financial Times dans son classement annuel.

C’est une fierté pour le Maroc qui est de plus en plus visible dans des formations de management, un secteur où il y’a le plus de compétition au niveau mondial, a-t-il noté. L’UIR a reçu deux médailles d’or pour sa première participation au 49ème Salon de l’Innovation de Genève, a également rappelé Mouaddib.

Pour ce qui est de l’innovation, le président de l’UIR a affirmé qu’elle représente l’ADN de l’université, notant que l’UIR est la première université d’innovation au niveau africain en termes de dépôt de brevets classés par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Les écoles d’ingénieurs ont été évaluées dans leur ensemble à la fois sur leur programme académique, les compétences délivrées aux étudiants mais également sur l’organisation et la vie étudiante, a souligné à la presse, Brigitte Jamard, professeure universitaire.

L’ensemble des critères ont été reconnus comme étant d’excellence, a-t-elle ajouté, expliquant que l’ensemble des diplômes d’ingénieurs marocains délivrés par ces trois écoles, à savoir l’Ecole Supérieure d’Ingénierie de l’Energie (ECINE), l’École Supérieure d’Informatique et du Numérique (ESIN) et School of Aerospace and Automotive Engineering (SAAE), sont également reconnus par l’Etat français grâce cette accréditation.

La Commission des Titres d’Ingénieur est un organisme indépendant chargé, par une loi française depuis 1934, d’évaluer toutes les écoles d’ingénieurs françaises (et étrangères qui le demande) en vue de leur accréditation. Son rôle est de développer la qualité des formations, de promouvoir le titre et le métier d’ingénieur en France et à l’étranger.

Le label EUR-ACE est une accréditation délivrée par l’association ENAEE pour attester qu’une formation d’ingénierie satisfait à certains critères de qualité dans un objectif de lisibilité de l’espace européen de l’enseignement supérieur.