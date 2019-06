Afin de répondre à une demande croissante du marché national du mortier de plâtre (+30% annuellement), la Compagnie Marocaine de Plâtre et d’Enduit (CMPE), filiale du Groupe Safari, a investi une enveloppe globale de 25 millions de dirhams dans une nouvelle unité de production de mortier plâtre.

Cette réalisation rappelle l’importance du mortier de plâtre et ses dérivés dans le secteur des BTP et de la construction, et confirme le rôle stratégique de la CMPE dans le développement et le soutien de ce secteur majeur de l’économie.

Grâce aux dernières technologies dont elle s’est dotée, automatisant ainsi le dosage, le mixage, l’ensachage et la palettisation, la CMPE développera sa capacité annuelle en production de mortier et enduits divers, en passant de 50 000 tonnes à 300 000 tonnes.