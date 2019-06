Les concours à l’économie nationale des sociétés de financement, membres de l’Association Professionnelle des Sociétés de Financement (APSF), ont atteint 175,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin 2018, marquant un bond de 5,4% par rapport à 2017.

Par métier, l’encours brut des crédits à la consommation s’est établi à 52,2 MMDH en progression de 3,5 MMDH, soit 7,2%, dont 29,7 MMDH affectés au crédit automobile et 21,8 MMDH pour les prêts personnels, a indiqué l’APSF lors de son assemblée générale annuelle tenue ce vendredi.

La valeur nette des biens donnés en crédit-bail s’est établie à 47,3 MMDH, en hausse de 4,1%, relève l’association qui faisait le point sur l’évolution des concours de ses membres, notant que cet encours se répartit à raison de 30,4 MMDH pour le crédit-bail mobilier (+5,3%) et 16,9 MMDH pour le crédit-bail immobilier (CBI).

Au niveau du Factoring, l’APSF qui compte parmi ses membres Maroc Factoring, Attijari Factoring et CDM Leasing et Factoring, a fait savoir que les remises de créances effectuées par ces trois sociétés en 2018 ont totalisé 17,9 MMDH, en baisse de 6,2%, accumulant un encours de 4,5 MMDH (-1,2%).

En matière du financement des besoins de trésorerie liés à la réalisation des marchés publics, les concours à l’économie de Finéa, filiale de la CDG, ressortent à près de 10 MMDH, répartis à hauteur de 7,2 MMDH au titre des financements par signature (+3,5%) et 2,4 MMDH sous forme de lignes de refinancement.

Au titre du Fonds de Garantie dédié à la commande publique, le volume des garanties émises ressort à 835 millions de dirhams (MDH) (+4,3%) et le niveau des autorisations garanties s’établit à près de 1,4 MMDH.

L’activité de Dar Ad-Damane ressort à 39 MDH pour 30 opérations, correspondant à un volume d’investissement de 84 MDH, précise l’APSF, faisant observer que l’encours des garanties s’est élevé à 767 MDH en repli de 36%.

Au niveau du crédit immobilier, les autorisations globales de Wafa Immobilier ressortent à 15,2 MMDH (-5,8%), se répartissant à hauteur de 9,2 MMDH pour les crédits acquéreurs (-6,2%) et 6 MMDH pour les crédits promoteurs (-5,3%), ajoute l’Association, faisant remarquer que les déblocages globaux ressortent à 12,4 MMDH (+17,6%) dont 8 MMDH pour les crédits acquéreurs et 4,4 MMDH pour les crédits promoteurs, progressant de 2% et 63% respectivement. L’encours global s’est chiffré à 62,7 MMDH, à raison de 53 MMDH pour les crédits acquéreurs (+6,2%) et 9,6 MMDH au titre de la promotion immobilière (+12,5%).

Sur un autre registre, le chantier de la dématérialisation des procédures d’immatriculations des véhicules financés à crédit ou en leasing est en voie d’être bouclé, fait savoir l’Association, notant que son effort en matière de Factoring se poursuit auprès de l’ensemble des partenaires, décideurs et opérateurs bancaires en vue de préserver les fondamentaux de ce métier et d’améliorer la connaissance de l’évolution réelle du marché.

L’APSF regroupe toutes les sociétés de financement qui sont considérées comme des établissements de crédit au même titre que les banques. Ces sociétés exercent, selon un agrément délivré par Bank Al-Maghrib, plusieurs métiers allant du crédit-bail à la gestion des moyens de paiement, en passant par l’affacturage, le cautionnement et la mobilisation de créances, le crédit immobilier, la gestion des moyens de paiement ou le crédit à la consommation.