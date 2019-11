En cette fin d’année, le Royal Mansour Marrakech enrichit son offre de restauration avec l’inauguration du SESAMO, un nouveau concept de restauration italienne signé par les frères ALAJMO, que l’on retrouve au Caffè Stern à Paris mais plus particulièrement en Italie où Massimiliano, le Chef du groupe éponyme et son frère, Raffaele, comptent trois restaurants à Venise et quatre dans leur région natale de Padoue.

« Le Calandre », restaurant phare du groupe a été sélectionné parmi les 50 meilleurs restaurants au monde « World’s 50 Best Restaurants » durant 10 années consécutives et a reçu 3 étoiles au Guide Michelin en 2002 faisant du Chef Massimiliano le plus jeune Chef au monde à recevoir cette distinction.

A ce jour, le groupe ALAJMO totalise 5 étoiles au guide Michelin, avec une étoile pour le restaurant « La Montecchia » à Padoue et une autre au restaurant « Quadri » à Venise.

Pour Les ALAJMO, c’est une première association avec un établissement hôtelier. En effet, les frères fondateurs sont tombés sous le charme du Royal Mansour Marrakech, « Le luxe dans la sobriété et la simplicité » comme le définit Raffaele, l’aîné de la fratrie et maître des lieux de la Maison ALAJMO.

« Ce qui nous a séduit au Maroc et plus particulièrement au Royal Mansour, c’est le fait main, l’artisanat et la beauté de ses imperfections, le vrai, le beau, sans sophistication » se plaît à dire Raffaele qui a retrouvé au Royal Mansour Marrakech, les mêmes valeurs d’authenticité, de simplicité, d’innovation, d’attention au détail et d’exigence qu’il requière pour l’ensemble des restaurants du groupe ALAJMO.

Respecter et sublimer les produits du terroir sans trahir la cuisine italienne, proposer une cuisine simple, gourmande, familière et familiale, tel est le crédo du Chef Massimiliano pour l’élaboration de la carte du SESAMO.

Pour ce faire, un travail de terrain sera réalisé avec les Domaines Agricoles pour la production d’une huile d’olive aux notes fruitées, de fromages indispensables à la cuisine italienne, mais également la production locale de variétés de tomates italiennes et autres légumes qui constituent les fondamentaux de la cuisine méditerranéenne avec la participation d’un ingénieur agronome, spécialement mandaté par le groupe.