Infomédiaire Maroc – Après le grand succès de la première édition du Salon ‘‘Africa Building and Industry Guinée Conakry’’ , CDI Maroc organise la 2éme édition de cet événement, du 27 février au 1er mars 2019 à Conakry, en collaboration avec le Ministère de l’Industrie des PME et le Ministère du Commerce de la Guinée et sous le thème ‘‘Le Bâtiment et L’industrie vecteur du Développement en Afrique’’

L’objectif de « Africa Building and Industry » vise à débattre des thématiques spécifiques liées à l’industrie et au bâtiment des pays de l’Afrique de l’ouest.

L’événement sera animé par des experts du domaine. Le salon sera l’occasion de recevoir plusieurs professionnels qui traiteront des sujets majeurs concernant leur domaine d’activités ainsi que l’environnement dans lequel ils opèrent.

‘‘Africa Building And Industry’’ s’inscrit dans une démarche ambitieuse de créer et de développer des rencontres fructueuses entre les opérateurs économiques marocains, internationaux, et guinéens, en parfaite symbiose avec la logique de partage de l’expertise et dans la droite ligne des idéaux prônés par le Roi Mohammed VI et portant sur l’ouverture des économies Africaines et la consolidation des partenariats gagnant-gagnant avec le continent .

