Dans le cadre du plan de développement de son pôle agro-industriel, le groupe Holmarcom a acquis une première tranche de 60% du capital de Scandimar, une unité industrielle intégrée opérant dans la transformation de poisson et la production de plats cuisinés à base de produits de la mer.

Le Groupe portera sa participation dans la société à 80%, au terme d’une année, conformément aux termes des accords relatifs à cette acquisition. Par ailleurs, une participation de 20% a été acquise par Mehdi Smires qui rejoint le tour de table.

Fondée en 2006, Scandimar a démarré son activité avec le fumage de saumon, avant d’étendre progressivement ses produits aux émulsions de poissons (rillettes, pâtés…), aux plats cuisinés à base de poisson, puis aux conserves (thon, sardine et maquereau). L’entreprise a développé également la vente de poisson entier et en portions pour les CHR et les collectivités.

Depuis sa création, Scandimar a réussi à diversifier son offre autour de six familles de produits, destinés aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers, et à renforcer ses capacités de production, tout en maitrisant l’intégralité du processus de transformation du poisson, de l’approvisionnement jusqu’au conditionnement.

L’expertise développée par la société, la performance de son outil de production et sa politique active de recherche & développement lui ont permis de réaliser plusieurs innovations, tout en s’adaptant aux besoins du marché local.

« Cet investissement reflète notre ambition d’explorer de nouvelles opportunités dans le secteur agro-industriel et notre volonté de contribuer à la valorisation du patrimoine halieutique du Royaume », a déclaré, Mohamed Hassan Bensalah, Président Directeur Général du Groupe Holmarcom.

L’entrée de Holmarcom dans le capital de Scandimar apportera en effet, à l’entreprise, des moyens supplémentaires, qui permettront de développer davantage ses activités et contribuer à la valorisation des ressources halieutiques du pays, dans la lignée du plan Halieutis qui vise à faire de ce secteur un véritable moteur de croissance de l’économie nationale.