EdfaPay, compagnie saoudienne opérant dans les services fintech, s’implante au Maroc après avoir obtenu une licence officielle pour opérer dans le pays. Cette démarche s’inscrit dans la stratégie de la société visant à renforcer sa présence à l’international.

L’entreprise offrira ses solutions financières, telles que les solutions logicielles pour mobile (Soft POS) et les passerelles de paiements (Payment Gateway) aux commerçants et clients marocains, en mettant l’accent sur l’efficacité, la sécurité et la simplicité des transactions financières.

« Notre implantation au Maroc est une étape importante pour EdfaPay alors que nous étendons notre présence à de nouveaux marchés », a déclaré Ghormallah Al-Ghamdi, PDG de la société.

« Nous visons à offrir aux entreprises et aux consommateurs marocains des technologies financières de pointe, améliorant ainsi leur expérience de transaction et contribuant à l’économie locale », a-t-il ajouté.

Déjà actif en Arabie Saoudite, au Pakistan, en Amérique latine et en Tunisie, EdfaPay consolide sa position dans le secteur fintech avec cette nouvelle licence marocaine. L’entreprise entend nouer des partenariats solides et contribuer à la croissance et à la stabilité financières du marché marocain, tout en renforçant sa présence à l’échelle mondiale.