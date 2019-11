Après avoir réussi la mise en place d’écosystèmes performants, le Plan d’accélération industrielle (PAI) devrait appréhender les nouvelles tendances à l’échelle internationale, notamment, l’industrie 4.0, qui constitue une opportunité formidable à saisir par le Maroc pour accéder à un nouveau palier de développement, a souligné, le ministre de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy. Afin de mieux tirer parti de la quatrième révolution industrielle, la nouvelle version 2.0 du PAI doit assurer une convergence des modes de production actuels avec les caractéristiques de l’industrie du futur et doter le capital humain des compétences requises pour répondre aux exigences des emplois de l’avenir, a-t-il indiqué. Le ministre s’est dit en outre confiant en la capacité des ressources humaines du Royaume à cerner les mutations du monde industriel, notant qu’elles sont appelées à maîtriser de nouvelles tâches et le traitement de nouveaux matériaux.