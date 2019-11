L’Unesco a accueilli, en son siège à Paris, dans le cadre de sa quarantième Conférence générale, la Première réunion mondiale des ministres et responsables d’universités, pour débattre de l’inclusion et de la mobilité dans l’enseignement supérieur. Le Maroc était représenté à cette réunion mondiale par le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Saïd Amzazi. Cet événement, le premier du genre dans l’histoire de l’Unesco, réunit plus de 100 ministres et 100 représentants d’universités qui participent au programme des Chaires Unesco. Son objectif général, selon l’Unesco, est de soutenir la prise de décision en faveur de l’inclusion, de la mobilité et d’une meilleure reconnaissance des qualifications au sein et entre les régions par le biais d’un débat éclairé.