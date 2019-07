L’élaboration d’une feuille de route commune et inclusive pour relancer le secteur des industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques (IMME) a été au cœur du débat lors d’une rencontre tenue, à Casablanca, sous le thème « IMME au Maroc : Performance économique entre challenges et opportunités ».

Et selon le président de la fédération des industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques (FIMME), Tarik Aitri, la mise en place de cette feuille de route sera pilotée par la FIMME, en partenariat avec le ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Économie numérique ainsi que de l’ensemble des intervenants dans le secteur des IMME. A suivre !