Le Bénin bénéficiera de 100 millions de dollars de la Banque mondiale (BM) pour accélérer la transformation numérique en milieu rural.

Le nouveau financement vise à faciliter l’accès aux services à haut débit dans les zones rurales et à promouvoir le recours aux solutions numériques.

Cela permettra de renforcer l’efficacité de certaines chaînes de valeur ciblées, l’inclusion financière et l’accès aux marchés, selon la BM citée jeudi par des médias locaux.

Il s’agit d’accroître la productivité et les volumes de vente de plus de 1,2 million de petits agriculteurs, principalement de riz, de maïs, de karité et de légumes, en améliorant leur accès aux informations et services financiers.

« Ce projet de transformation numérique des régions rurales permettra d’accroître la productivité et la compétitivité de deux secteurs clés pour la croissance : l’agriculture et les technologies de l’information et de la communication (TIC). », a indiqué un communiqué de l’institution de Bretton Woods.

Le projet prévoit également la réhabilitation d’environ 600 kilomètres de pistes rurales et l’entretien de 2 400 kilomètres de routes sur une période de quatre ans dans la principale zone de production concernée.