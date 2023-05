Avec plus de 60 années d’engagement, Polymedic est devenue une référence nationale de l’industrie pharmaceutique. La compagnie opère en permanence pour se positionner comme un partenaire de confiance et d’avenir à travers une démarche « Patient centric ».

Polymedic s’attèle à surpasser les attentes et à déployer autant d’efforts que possible pour proposer des médicaments qui permettent aux patients d’être en meilleure santé. Et ce, en fabriquant un portefeuille de produits génériques de qualité qui comporte plus de 200 médicaments enregistrés au sein de douze classes thérapeutiques différentes.

De par son implantation, ses équipements et son capital humain, Polymedic vise à garantir le respect des bonnes pratiques de fabrication, certifiées par les autorités sanitaires nationales et internationales.

ʺNotre nouvelle identité visuelle incarne la dynamique constante de changement et d’évolution du laboratoireʺ, déclare Imad Elfatoui, directeur général de Polymedic.

Une nouvelle identité visuelle axée sur l’agilité et le changement positif

À l’aide des trois points stylisés sous forme de molécule, le logo résume les trois étapes nécessaires au développement de Polymedic : celle du passé, pour capitaliser sur son histoire ; du présent, pour ancrer le laboratoire comme acteur incontournable de l’industrie pharmaceutique au Maroc ; et la perspective de l’avenir, pour incarner l’évolution dans laquelle s’inscrit la compagnie.

Mêlée à la molécule, la composition intègre la symbolique de l’infini pour refléter sa dynamique permanente depuis les débuts du Laboratoire.

Cette volonté de capitaliser sur le passé s’appuie sur une évolution de la précédente identité visuelle de la marque, tout en proposant une composition plus actuelle qui traduit la modernité. La colorimétrie adoptée symbolise la régénérescence à travers trois teintes de bleu qui incarnent chacune sécurité, vérité et confiance.