Aujourd’hui, en plus d’écrire pour de nombreux artistes, Jason Brokerss est en tournée avec son deuxième show intitulé « 21 secondes ». Avec plus de 250.000 spectateurs au compteur, l’humoriste vient jouer la dernière date de son show à Casablanca.

Humoriste, auteur et comédien originaire de Troyes, Jason Brokerss a démarré le stand up en 2013 aux sessions ouvertes du Jamel Comedy Club. Il a remporté la saison 2014–2015 de la scène ouverte, et est alors repéré par Jamel Debbouze qui lui propose de rejoindre sa troupe.

Dans ce spectacle, mis en scène par son ami et humoriste français Fary, Jason Brokerss s’interroge, avec humour bienveillant, sur le racisme, le vivre-ensemble et les préjugés en tous genres :

« Quand tu rencontres quelqu’un pour la première fois, inconsciemment, en 20 secondes la personne se fait un avis sur toi et décide si tu es quelqu’un de bien ou pas. Moi j’ai une étape en plus. Avant de prouver que je suis quelqu’un de bien, je dois d’abord prouver que je ne suis pas quelqu’un de pas bien. 20 secondes c’est pas beaucoup… ».