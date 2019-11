L’industrie du Maroc a pu créer plus de 66 000 emplois à fin juin 2019, a annoncé le ministre de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy. « En dépit d’une conjoncture mondiale compliquée, l’industrie marocaine a créé plus de 66 000 emplois lors du premier semestre 2019 », a fait savoir Elalamy lors d’une rencontre organisée par l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX) sous le thème « Fiscalité déterminante pour le développement des exportations ». Se félicitant des avancées réalisées par l’économie marocaine qui évolue sur un trend haussier, Elalamy a relevé que « l’Etat est disposé à faire des efforts colossaux de façon à ce que l’économie nationale fasse un saut qualitatif ».