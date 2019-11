Ivanka Trump a annoncé lors de sa visite de travail dans le Royaume (7-8 novembre), l’organisation de l’événement mondial « Women science camp » (WSC) en juillet prochain au Maroc. Cette méga conférence constituera une occasion pour les jeunes marocaines de monter leurs compétences dans plusieurs domaines.

Et tweet ses impressions marocaines

Les Etats-Unis et le président Donald Trump « apprécient grandement les relations croissantes et de longue date » avec le Maroc, a déclaré la Conseillère du président américain, Ivanka Trump, tout en saluant le leadership du Roi Mohammed VI sur des questions cruciales. « J’ai eu l’honneur de parler à Sa Majesté le Roi et Le remercier pour Sa généreuse hospitalité lors de la visite de notre délégation dans le magnifique pays du Maroc », a écrit Trump sur Twitter après un échange avec le Souverain. Elle a ajouté avoir eu l’occasion d’échanger avec le Souverain au sujet de « Ses importantes réformes juridiques récentes visant à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes au Maroc ». « Nous apprécions Son leadership en vue d’avancer sur tous les axes du Pacte de la Millennium Challenge Corporation (MCC) et de l’Initiative de développement économique des femmes (WGDP) », a ajouté la Conseillère du président des Etats-Unis.