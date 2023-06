L’indice de la production des industries manufacturières hors raffinage de pétrole a enregistré une hausse de 1,9% au premier trimestre 2023 par rapport à la même période en 2022, selon le Haut commissariat au Plan (HCP).

Cette évolution résulte notamment de la hausse de l’indice de la production de l’«industrie automobile» de 27,9%, de celui de la «fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et des équipements» de 20,1%, de celui de la « fabrication d’équipements électriques » de 23,3%, de celui de l’«industrie de l’habillement» de 2,8%, de celui de la «fabrication des boissons» de 4,7% et de celui des «industries alimentaires» de 0,7%, précise le HCP dans une récente note relative à l’Indice de la production industrielle, énergétique et minière (IPIEM).

En revanche, l’indice de l’«industrie chimique» s’est inscrit en baisse de 6,5%, celui de la «fabrication de produits à base de tabac» de 6%, celui de la «fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» de 2,7%, celui de la «métallurgie» de 8,8% et celui de la «fabrication de textiles» de 7,8%.

Pour sa part, l’indice de la production des industries extractives a accusé une baisse de 24,2%, résultant de la baisse de l’indice de la production des «produits divers des industries extractives» de 25,2% et de celui des «minerais métalliques» de 1,3%, fait savoir le HCP.

Enfin, l’indice de la production de l’énergie électrique a enregistré, de son côté, une baisse de 2,4%.